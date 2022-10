Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Katalysatordiebstahl am Bahnhof Ahaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Parallelstraße

Tatzeit: Dienstag, zwischen 06:30 Uhr und 17:45 Uhr

An einem VW Golf haben Unbekannte einen Katalysator entwendet. Der Wagen stand am Dienstag zwischen 06.30 Uhr und 17.45 Uhr in Ahaus auf dem Bahnhofsparkplatz an der Parallelstraße, als die Täter die Anlage abbauten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell