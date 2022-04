Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Warnbarke beschädigt

Geldern-Veert (ots)

Am Samstag (16. April 2022) gegen 06:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Brigittenstraße in Richtung Schulstraße. Dabei übersah er die Querungshilfe, so dass sein Wagen gegen eine Warnbarke prallte, die beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die Polizei zu benachrichtigen. Vor Ort hatte eine Zeugin ein Fahrzeugteil gefunden und an die Polizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen ergaben nun, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen Opel Corsa D (Baujahr 2011 - 2014) handelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

