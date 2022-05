POL-RZ: Hundehalter nach Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots) - 03. Mai 2022 | Kreis Stormarn - 02.05.2022 - Großhansdorf Gestern Morgen (02.05.2022) ist es in der Straße "Papenwisch" in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Zwischen 07.00 Uhr und 08.20 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über die Haustür in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. ...

mehr