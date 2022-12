Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Hochmotorisierter SUV fährt gegen Garage - Verkehrskommissariat ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Einen nicht unerheblichen Schaden an einer Garage hat vermutlich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der letzten Woche in der Bonner Innenstadt versursacht. In der Zeit von Mittwoch (14.12.2022), 20:00 Uhr bis Donnerstag (15.12.2022), 08:00 Uhr wurde neben dem Tor und der entsprechenden Führungsschiene auch die Betonmauer der Garage beschädigt. Davor konnten diverse Fahrzeugteile sichergestellt werden, die nach den ersten Ermittlungen der Unfallfluchtsachbearbeiter des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei von einem schwarzen Lamborghini Urus stammen. Die Unfallörtlichkeit liegt in einem Innenhof, der von der Kesselsgasse gegenüber Hausnummer 1 aus zu befahren ist. Der Unfallwagen, der im Fronbereich beschädigt sein müsste, entfernte sich anschließend vom Tatort.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die möglicherweise den Lamborghini am Tatort beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

