Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Versuchter Raub in Wohnung - Verdächtige wollten Tresor entwenden - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am Freitagabend (16.12.2022) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einer Wohnung auf der Gottried-Claren-Straße in Beuel alarmiert: Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war eine 51-jährige Frau gegen 18:15 Uhr beim Verlassen der Wohnung im 2. Stock des Mehrfamilienhauses von zwei unbekannten Tätern mit einem Messer bedroht und zurück in die Wohnung gedrängt worden. Die Unbekannten versuchten aus der Wohnung einen Tresor zu entwenden, den sie mit einer Hebehilfe durch das Treppenhaus transportierten. Durch die dadurch verursachten Geräusche wurden Bewohner des Hauses auf das Geschehen aufmerksam. Die Täter flohen letztlich ohne den Tresor in Richtung des Beuler Krankenhauses. Nach Zeugenangaben waren die Männer etwa 180 cm groß und trugen dunkle Jacken mit Kapuze und eine Sturmhaube.

Die daraufhin eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell