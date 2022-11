Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen am 04.11.2022, in der Zeit von 16.50 Uhr bis 17.05 Uhr, das Seitenfenster eines auf der Lützowstraße (Nähe des Waldeingangs) in Olfen geparkten Autos ein und entwendeten einen Rucksack samt Inhalt von der Rückbank des Fahrzeugs. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Bitte lassen Sie ...

mehr