Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung durch Brandlegung im Parkhaus

Apolda (ots)

Am 18.04.2022 ist im Parkhaus in der Tyroffstraße in Apolda eine Deckenlampe in Brand geraten. Zunächst ging die Feuerwehr von einem technischen Defekt aus. Es konnten zudem aber weitere Beschädigungen am Parkscheinautomaten und an der Schrankenanlage festgestellt werden, so dass eine Sachbeschädigung naheliegend erscheint. Parkende Fahrzeuge wurden hierbei nicht beschädigt. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

