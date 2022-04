Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einfach davongefahren

Jena (ots)

Als eine 34-Jährige am Montag zu ihrem abgestellten Pkw Hyundai kam, musste sie Beschädigungen am Kotflügel feststellen. Sie hatte ihr Fahrzeug in der Erfurter Straße am Sonntagabend geparkt. Ein anderes Fahrzeug beschädigte, vermutlich bei einem Parkvorgang, den Hyundai am rechten hinteren Stoßfänger. Der Fahrer oder die Fahrerin verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell