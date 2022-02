Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (214) Einbruch in Baustelle - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Zwischen Montagabend (14.02.2022) und Dienstagmorgen (15.02.2022) brachen Unbekannte in der Fürther Innenstadt in ein Mehrfamilienhaus ein, das aktuell komplett saniert wird. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr verschafften sich Unbekannte in der Simonstraße gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einer Baustelle in einem Mehrfamilienhaus. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Unbekannten entwendeten unter anderem Werkzeug im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Mirjam Werner /gh

