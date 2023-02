Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte sägen Katalysator in der Hagener Straße ab

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch, 22.02.2023, startete eine 20-Jahrige gegen 08:15 Uhr den Motor ihres VW in der Hagener Straße. Das Geräusch war ungewöhnlich laut, sodass die Frau unter das Auto schaute. Der Katalysator war offenbar in der vergangenen Nacht abgesägt worden. Die Täter schlugen vermutlich zwischen 22:30 Uhr und 8:00 Uhr zu und entkamen unerkannt. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

