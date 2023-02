POL-HA: Polizei fasst Drogenhändler nach Sachbeschädigung an PKW

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Dienstag, 21.02.2023, saß ein 68-Jähriger gegen 11 Uhr auf einer Bank in der Holzmüllerstraße. Plötzlich trat ein unbekannter Mann an ihn heran. Der Randalierer warf ihm einen Seitensprung mit seiner Frau vor und begann dem 68-Jährigen in das Gesicht zu schlagen und zu treten. Anschließend rannte der Unbekannte über die Potthofstraße in Richtung Märkischer Ring davon. Der Schläger ...

