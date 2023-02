Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird in der Holzmüllerstraße verprügelt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 21.02.2023, saß ein 68-Jähriger gegen 11 Uhr auf einer Bank in der Holzmüllerstraße. Plötzlich trat ein unbekannter Mann an ihn heran. Der Randalierer warf ihm einen Seitensprung mit seiner Frau vor und begann dem 68-Jährigen in das Gesicht zu schlagen und zu treten. Anschließend rannte der Unbekannte über die Potthofstraße in Richtung Märkischer Ring davon. Der Schläger wird als zirka 25 - 35 Jahre alt und 1,80 m groß beschrieben. Er hatte ein deutsches Erscheinungsbild und trug einen grauen Jogginganzug mit weißer Kapuze. Sei Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo nimmt Hinweise zu der unbekannten Person unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

