POL-PIKIB: Brand im Dachgeschoss

Kerzenheim (ots) - Am Samstag, den 25.06.2022 gegen 23:20 Uhr lief eine männliche Person an der Fahrbahn entlang der L499. Als ein PKW langsam an der Person vorbei fuhr, schlug der Fußgänger gegen den Außenspiegel des Fahrzeuges, sodass an diesem Sachschaden entstand. Der Täter konnte flüchten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in ...

