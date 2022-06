Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand eines Altkleidercontainers

Rüssingen (ots)

Am Samstag, den 25.06.2022 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Brand eines Altkleidercontainers in der Hauptstraße in Rüssingen. Die darin befindliche, brennende Bekleidung wurde von der Feuerwehr gelöscht. Am Container entstand Sachschaden, die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher/zur Verursacherin geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

