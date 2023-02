Polizei Hagen

POL-HA: Mann schläft vor roter Ampel am Steuer ein

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (21.02.2023) stand ein 23-Jähriger gegen 19.45 Uhr auf der Feithstraße mit seinem Auto vor einer roten Ampel und wartete auf Grün - dabei schlief er nach ersten Erkenntnissen am Steuer ein. Zu dieser Zeit befuhren zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Feithstraße in Fahrtrichtung Hagener Straße. Sie wurden von anderen Verkehrsteilnehmer auf den Audi-Fahrer aufmerksam gemacht. Als die Männer ausstiegen und sich um den 23-Jährigen kümmerten, wachte dieser zunächst nur langsam auf. Er machte auch nach Eintreffen der Polizei einen apathischen Eindruck und war nicht in der Lage, auf medizinische Fragen zu antworten. Die Einsatzkräfte sahen im Fußraum auf der Beifahrerseite angebrochene, verschreibungspflichtige Medikamenten-Blister. Des Weiteren konnten die Beamten Konsumgegenstände für Cannabis auffinden. Der Hagener kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er musste eine Blutprobe abgeben und wollte sich danach nicht äußern. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Ihm wurde die Weiterfahrt und die Benutzung fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge, bis zum Zeitpunkt einer richterlichen Entscheidung, untersagt. Er erhielt Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz sowie Straßenverkehrsgefährdung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell