FW Lage: Feuer 2 / Kabelbrand greift auf Pelletsilo über - 02.10.2022 - 21:26 Uhr

Kabelbrand greift auf Pelletsilo über - 02.10.2022 - 21:26 Uhr

Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage wurde am 2.10 um 21:26 Uhr unter dem Stichwort "Feuer 2: Trafo/Elektrobrand, Glutester in Isolierung nach Kabelbrand" in ein Industriebetrieb in die Heidensche Straße alarmiert.

Mitarbeiter des Industriebetriebes hatten vor Eintreffen der Feuerwehr schon mehrere Löschversuche mit Feuerlöschern vorgenommen. Das Übergreifen der Glutnester auf ein Futterpelletsilo konnte allerdings nicht verhindert werden. Durch das Übergreifen auf das Pelletsilo entstand ein arbeitsaufwändiger Einsatz für die Feuerwehr.

Da ein Löschen mit Wasser nicht möglich war (hierdurch wären die Pellets aufgequollen) musste das komplette Silo über einen Tagesbunker kontrolliert entleert werden. Im Bereich der Förderbänder kam es dabei immer wieder zu kleineren Brandherden, die gelöscht werden mussten.

Die Feuerwehr war anfänglich mit rund 50 Personen vor Ort, insgesamt waren rund 100 Personen am Einsatz beteiligt.

Am 03.10. konnte gegen führen Nachmittag der Leistelle "Feuer aus" gemeldet werden und die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

Im Laufe des Einsatzes wurden die Kräfte in regelmäßigen Abständen abgelöst. Im Einsatz waren die Einheiten Lage, Kachtenhausen, Heiden, Hörste und Hagen, sowie der Atemschutzcontainer des Kreises Lippe und die Unterstützungseinheit Einsatzverpflegung. Zudem stand das Personal des Industriebetriebes der Feuerwehr während des gesamten Einsatzes unterstützend und beratend zur Seite.

Aufgrund des hohen Materialverbrauchs und der Kontamination der persönlichen Schutzausrüstung wurde bereits am 03.10. damit begonnen, das Material zu waschen und zu prüfen, damit die Feuerwehr Lage auch weiterhin einsatzbereit ist.

