Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: PKW Brand - 14.09.2022 - 3:19 Uhr

Lage (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Lage um 3:19 Uhr mit dem Stichwort Feuer 1 zu einem PKW Brand in der Weidenstrasse in Lage alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt wurde durch die Leitstelle Lippe mitgeteilt, dass das Fahrzeug nahe an einem Gebäude/Garage steht und es wurde eine Stichworterhöhung auf Feuer 2 durchgeführt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle stand ein PKW auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Direkt an das Fahrzeug angrenzend befand sich die Garage des Nachbargrundstücks.

Es wurde sofort ein Trupp unter Atemschutz mit C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt, hierdurch konnte ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Bebauung verhindert werden.

Parallel zum Löschangriff ist die Garage mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutbester überprüft worden.

