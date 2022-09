Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines RTW - mehrere Verletzte

Saarbrücken (ots)

Am Morgen des 07.09.2022, gegen 05:20 Uhr ereignete sich im Ludwigskreisel Saarbrücken ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines im Einsatz befindlichen Rettungswagen. Das Einsatzfahrzeug befuhr hierbei die Lebacher Straße vom Rastpfuhl kommend und in Fahrtrichtung Rodenhof fahrend, als er unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten den Ludwigskreisel passierte. Im Einmündungsbereich Lebacher Straße/ Trierer Straße kam es in der Folge zur Kollision mit einem Pkw, welcher von der Westspange kommend in den Ludwigskreisel einfuhr. Aufgrund des seitlichen Zusammenstoßes zwischen RTW und Pkw, kippte das Einsatzfahrzeug zur Seite und kam auf der Seite liegend in Unfallendstellung. Bei dem Unfallereignis wurden insgesamt vier Personen verletzt, wobei zwei Verletzte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell