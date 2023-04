Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Kradkontrollen im Kreisgebiet werden fortgesetzt

Kreis Steinfurt (ots)

Mit den nun wieder gestarteten Kradkontrollen wird an die erfolgreiche Arbeit der Polizei im Jahr 2022 angeknüpft. Auch in diesem Jahr liegt der Focus wieder auf den beliebten Motorradstrecken im Kreis Steinfurt. Die Kontrollen dienen der Verhinderung von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorradfahrenden. Der technische Zustand der Motorräder wird ebenso überprüft, wie die Einhaltung der Lärmobergrenzen bei den Motorrädern. Im Verdachtsfall wird die Lärmentwicklung noch vor Ort gemessen. Neben den technischen Kontrollen wurden in Lienen auf der Holperdorper Straße auch Laser-Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Erfreulich war die Feststellung, dass bei der Kontrolle am Ostermontag (10.04.) kein Motorrad als zu laut eingestuft werden musste. Auch technische Veränderungen wurden im Vergleich zu früheren Kontrollaktionen weniger festgestellt. In zwei Fällen war allerdings die originale Beleuchtung durch unzulässige LED-Leuchtmittel ausgetauscht. In diesen Fällen wurde jeweils die Weiterfahrt bis zum Rückbau in den Originalzustand untersagt. Neben den beiden untersagten Weiterfahren wurden bei den Kontrollen insgesamt 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und 12 Verwarngelder genommen.

