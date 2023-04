Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstähle aus Pkw

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben an zwei Fahrzeugen in Greven die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. In der Zeit von Freitag (07.04.), 18.00 Uhr bis Samstag (08.04.), 08.00 Uhr haben Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür an einem Skoda Octavia eingeschlagen. Das Fahrzeug war an der Kolpingstraße in Höhe der Hausnummer 12 geparkt. Die Täter entwendeten aus dem Wagen einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag, eine Sonnenbrille sowie eine Tankkarte. Am Samstag (08.04.) schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr die Scheibe eines VW Caddy ein. Der Wagen war im Kreuzungsbereich Barkenstraße / Riekestraße geparkt. Aus dem Wagen entwendeten die Täter eine Geldbörse mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag und diversen Dokumenten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

