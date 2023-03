Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Kleingartenanlage in Torgelow

Torgelow (LK V-G) (ots)

In der Nacht vom 13. zum 14.03.2023 kam es in einer Kleingartenanlage an der Eggesiner Straße in Torgelow zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 23-Jähriger gegen 01:00 Uhr einen Ofen in einer Laube anzünden. Dabei geriet aus bisher ungeklärten Gründen das Feuer außer Kontrolle. In kürzester Zeit stand die Laube in voller Ausdehnung in Flammen. Der 23-Jährige und eine 19-jährige Frau mit ihrem Säugling konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Die gerufene Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von zirka 10.000,- Euro. Es wurde von Amts wegen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Ueckermünde dauern gegenwärtig noch an. So wird u.a. auch geprüft, ob zur Klärung der möglichen Brandursache ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommt. Das Ergebnis zum möglichen Einsatz liegt jedoch erst im Laufe des 14.03.2023 vor. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Personen besitzen die georgische Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

