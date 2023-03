Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots)

Am 13.03.2023 gegen 16:00 Uhr kam es in Neubrandenburg in der Straße "An der Hochstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 12-jährigen Jungen. Zur Zeit stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar. Der 12-jährige deutsche Junge befuhr die Straße "An der Hochstraße" aus Richtung Woldegker Straße kommend in Richtung Colosseum mit einem Fahrrad. Da es sich um eine abschüssige Fahrbahn handelt, fuhr er mit sehr hoher Geschwindigkeit. Aus Richtung Colosseum näherte sich eine 40-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Toyota. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit des Radfahrers geriet dieser beim Abbiegen in der abknickenden Straße weiter auf die Straße. Dort kollidierte er dann mit dem PKW Toyota. Der 12-jährige wurde schwer verletzt. Er wurde mittels RTW in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Die Toyotafahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

