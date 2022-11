Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Vom Unfallort geflüchtet - wer kann Hinweise zum Fahrzeug liefern?

Lippe (ots)

An der Kreuzung Heidensche Straße/Triftenstraße flüchtete am Dienstagabend (08.11.2022) ein unbekannter Fahrzeugführer nach einem Verkehrsunfall mit einem jungen Radfahrer. Gegen 18.55 Uhr war ein 13-Jähriger aus Lage mit seinem Fahrrad auf der Heidenschen Straße in Richtung Heiden unterwegs. An der Kreuzung wartete er zunächst vor einer roten Ampel. Als diese auf Grün wechselte und er seine Fahrt weiter fortsetzte, fuhr von links ein dunkler PKW aus Richtung einer Tankstelle auf die Fahrbahn und streifte den Jungen auf seinem Rad. Dadurch geriet der 13-Jährige ins Taumeln und stürzte zu Boden. Zeugen des Unfalls kümmerten sich umgehend um den leicht verletzten Jungen. Statt anzuhalten, fuhr der Autofahrer oder die Autofahrerin auf der Heidenschen Straße in Richtung Lagenser Innenstadt weiter. Das Verkehrskommissariat bittet um Mithilfe: Wer Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder Fahrer machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090. Auch die Ersthelfer von der Unfallstelle werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell