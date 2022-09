Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garage aufgebrochen und Roller entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zeuge berichtete am Sonntagmittag über eine offenstehende Garage am Garagenkomplex Ilmnitzer Landstraße in Zöllnitz. Sowohl die Beamten als auch der Eigentümer begaben sich vor Ort. Hier musste festgestellt werden, dass Unbekannte sich widerrechtlich Zutritt zum Garageninneren verschafften und aus dieser ein Kleinkraftrad der Marke Explorer, samt angebrachten alten Versicherungskennzeichen sowie Integralhelm, entwendeten. Der Tatzeitraum konnte auf knapp einen Monat eingegrenzt werden, da der Geschädigte letztmalig Ende August in seiner Garage war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell