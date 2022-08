POL-HRO: Vermisste Frau aus Rostock wieder da - Löschung der Vermisstenfahndung

Rostock (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden am Mittwochnachmittag von einem Mitarbeiter der Gemeinschaftsunterkunft in Langenort darüber informiert, dass in einer Küche der Unterkunft eine bislang unbekannte Substanz in einem Backofen aufgefunden wurde. Der Backofen war noch heiß, sodass die unbekannte Flüssigkeit erhitzt war und es zu einer stärkeren Geruchsbelästigung kam. Die alarmierten Beamten konnten vor Ort ...

mehr