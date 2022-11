Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Verletzte Beifahrerin am Unfallort vom Autofahrer zurückgelassen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (08.11.2022) ereignete sich in Biemsen-Ahmsen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt am Unfallort zurückgelassen wurde. Ein bislang unbekannter Fahrer war gegen 21 Uhr gemeinsam mit seiner 22-jährigen Beifahrerin aus Bad Salzuflen auf der Straße "Am Speckenbaum" in Richtung Ahmser Straße unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Citroen prallte gegen einen Baum, die Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Als Zeugen den Unfall bemerkten, eilten sie herbei, um der 22-Jährigen Erste Hilfe zu leisten. Der Fahrer, der sich zunächst neben dem Wagen aufhielt, flüchtete kurz darauf vom Unfallort in unbekannte Richtung. Die Bad Salzuflerin wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Citroen musste abgeschleppt werden, die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Der flüchtige Fahrer kann leider nicht genauer beschrieben werden. Hinweise zu dem Mann nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

