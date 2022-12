POL-PDWIL: erneuter Einbruch

Gerolstein (ots) - Am 30.11.2022 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Aufgrund eines plötzlichen heftigen Niesanfalls aufgrund einer vorliegenden Erkältung überfuhr er geradeaus eine dortige Verkehrsinsel. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden am Fahrzeug und einem überfahrenen Verkehrszeichen. Rückfragen bitte an: ...

