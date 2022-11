POL-PDWIL: Diebstahl

Wittlich (ots) - Im Tatzeitraum, 07.11.2022, 17:30 Uhr bis 08.11.2022, 08:30 wurde versucht, in ein Juwelier in der Karrstraße in Wittlich einzubrechen. Hierzu versuchte/n der oder die Täter die Schaufensterscheibe einzuwerfen. Das Vorhaben scheiterte jedoch. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, unter 06571/9260, zu melden Rückfragen ...

mehr