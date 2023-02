Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 36-Jähriger sorgt für Großeinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte am Dienstagmorgen mit sieben Fahrzeug und 40 Einsatzkräften in die Calwer Straße in Sindelfingen aus, nachdem gegen 06.20 Uhr ein Brandalarm in einem Hotel gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass ein 36 Jahre alter Hotelgast aus bislang ungeklärten Gründen die Scheibe eines Feuermelders mutwillig einschlagen hatte und diesen hierdurch auslöste, obwohl weder ein Feuer noch ein sonstiger Unglücksfall vorlagen.Rund 50 Hotelgäste wurden durch den Alarm geweckt und mussten das Gebäude vorübergehend verlassen. Neben der Feuerwehr, waren auch die Polizei, der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Der 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen rechnen.

