Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 16:00 und 17:00 Uhr kam es in der Güntterstraße in Marbach am Neckar auf Höhe einer Apotheke zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Mercedes und beschädigte die linke Fahrzeugseite. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem motorisierten Zweirad unterwegs war, machte sich anschließend aus dem Staub. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar., Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

