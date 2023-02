Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Überfall auf Wettbüro gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 23:00 Uhr soll es in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen zu einem Überfall gekommen sein. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge habe ein bislang unbekannter Mann ein Wettbüro betreten, sodann einen 20-jährigen Angestellten mit einer vorgehaltenen Schusswaffe bedroht und diesen aufgefordert die Kasse und den Tresor zu öffnen. Im weiteren Verlauf soll der Täter das ihm übergebene Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro in einer mitgeführten Tasche verstaut haben und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der 20-Jährige wurde nicht verletzt. Der vermummte Täter soll 30 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Weiterhin soll er mit einer hellblauen Jacke mit weißem Reißverschluss und weißen Streifen an den Ärmeln, einem Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Sneakers bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich per Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

