Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen einer handgreiflichen Auseinandersetzung, zu der es am Montag gegen 17.10 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren ein 31-Jähriger und ein 33-Jähriger zunächst im Bereich des Busbahnhofs in verbale Streitigkeiten geraten. Diese verlagerten sich anschließend in das Bahnhofsgebäude in Richtung des Zugangs zu Gleis 1. Dort soll der 33-Jährige seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand am Hals verletzt haben. Da sich der 31-Jährige beim Entreffen der Polizei äußerst aggressiv verhielt, mussten ihm zunächst Handschließen angelegt werden. Anschließend wurde der Mann mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 33-Jährige konnte vor Ort von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder auf freien Fuß entlassen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können oder den Streit beobachteten, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an LUDWIGSBURG.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell