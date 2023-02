POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Versuchter Einbruch im Helenenburgweg

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die am Montag zwischen 08.45 Uhr und 10.15 Uhr in der Schwabstraße in Böblingen eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen VW, der am Straßenrand stand. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die ...

