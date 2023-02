Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Lenkrad entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 12:00 Uhr und Montag 14:00 Uhr machten sich bislang unbekannte Personen in der Umgehungsstraße in Holzgerlingen an einem Mercedes AMG zu schaffen, der auf dem Gelände eines Autohauses stand. Durch Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten sie ins Fahrzeuginnere und entwendeten das Sportlenkrad und Teile der Außenspiegel. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, in Verbindung zu setzen.

