POL-EU: Nicht erloschene Zigarette führt zu Wohnungsbrand

Weilerswist - Nettersheim (ots) - Auf dem Autobahn-Rastplatz in Nettersheim-Engelgau stellte ein Lkw-Fahrer gegen 3.05 Uhr in der Nacht zum heutigen Mittwoch eine dunkel gekleidete Person fest, die durch einen Spiralsaugschlauch Dieselkraftsoff aus seinem Lkw abpumpte. Aus Angst begab sich der Fahrer zurück in seine Kabine und alarmierte die Polizei. Der Unbekannte stieg in einen Lkw mit ausländischem Kennzeichen und ...

