POL-EN: Wetter- Zahlreiche Reifen zerstochen

Hattingen (ots) - Am vergangenen Wochenende (23-24.09) schlugen Diebe am Südring und in der Otto-Hue-Straße zu. Die Täter bauten jeweils an einem Fahrzeug den Katalysator aus und entwendeten diese. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227 Fax: 02336/9166-2199 ...

mehr