POL-EN: Herdecke- Putzmaschine bei Einbruch gestohlen

Sprockhövel (ots) - Am Donnerstag hebelten Unbekannte, gegen 22:00 Uhr, das Fenster einer Bäckerei am Engelsfeld auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Täter wurden bei ihrer Tat durch eine Videoüberwachung erfasst, die Aufnahmen werden ausgewertet. Hinweise auf die Täter gibt es sonst keine. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr