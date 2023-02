Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wölfersheim: Einbrecher haben es auf Kitas abgesehen

Friedberg (ots)

Die Kindertagesstätte in der Wölfersheimer Querstraße stand zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und dem frühen Dienstagmorgen (6.50 Uhr) im Fokus von Einbrechern. Im Tatzeitraum hatten die Kriminellen ein bodentiefes Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt, welches sie dann nach Wertsachen durchsuchten und schließlich u.a. einen Tresor mitnahmen. Den hinterlassenen Sachschaden beziffert die Polizei aktuell auf etwa 1000 Euro.

Im gleichen Zeitraum gelangten Einbrecher auch in die Kita in der Straße "Am Altenheim". Hier hebelten die Kriminelle ein verschlossenes Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Was die Diebe entwendeten, steht bislang nicht abschließend fest.

Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der beiden Tatorte aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

