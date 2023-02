Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Apothekeneinbrüchen - Tatverdächtigen festgenommen + Wohnungseinbruch in der Ahornstraße + Milchautomaten aufgebrochen + In Kiosk eingebrochen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 13.02.2023

Friedberg: Nach Apothekeneinbrüchen - Tatverdächtigen festgenommen

In der Nacht zu Montag kam es in der Friedberger Bismarckstraße zu einem versuchten Einbruch in die dortige Apotheke. Kurz nach 3 Uhr hatte die dortige Alarmanlage ausgelöst. Eine Polizeistreife stellte wenige Minuten später an der Eingangstür, die offenbar standgehalten hatte, mehrere frische Hebelspuren fest. Die Kriminellen hatten sich vor dem Eintreffen der Ordnungshüter jedoch bereits aus dem Staub gemacht.

Im Rahmen der folgenden Fahndung bemerkten die Beamten wenige Hundert Meter entfernet in der Apotheke am Haingraben eine dunkel gekleidete Person. Mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen umstellte man das Gebäude, an welchem ein Fenster aufgebrochen worden war. Da die Person den Aufforderungen der Beamten, herauszukommen, nicht nachkam, schickten diese schließlich den Polizeihund in das Gebäude. Im Untergeschoss der Apotheke konnten die Schutzleute kurz darauf einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei diesem handelt es sich um einen 14-Jährigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt.

Nidda: Wohnungseinbruch in der Ahornstraße

Am Freitag stiegen Einbrecher zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr durch ein aufgehebeltes Badzimmerfenster in ein Einfamilienhaus in der Ahornstraße ein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Brauchbarem und entwendeten schließlich einen mittleren, vierstelligen Bargeldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden wird beziffert mit etwa 1000 Euro. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt in diesem Zusammenhang und bittet mögliche Zeugen, denen im Ahronweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Büdingen: Milchautomaten aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten Straftäter im Ortsteil Diebach einen in der Altwiedermuser Straße aufgestellten Verkaufsautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld (etwa 75 Euro). Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Freitagabend, 21 Uhr bis Samstagmorgen, 3 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Altenstadt: Milchautomaten aufgebrochen II

Gegen 23.30 Uhr gelangte ein Straftäter am Freitagabend in die unverschlossene Verkaufshütte in der Straße "Am Kerlesgrund". Dort hebelte er einen aufgestellten Verkaufsautomaten auf und entnahm aus der eingelegten Geldkassette etwa 240 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Kriminelle. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Karben: In Kiosk eingebrochen

In der Nacht zu Sonntag stiegen Einbrecher durch zuvor zertrümmertes Fenster in den Kiosk in der Okarbener Hauptstraße. Sie entwendeten unter anderem eine nicht genau bekannte Menge Rubbellose. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die Kriminellen zwischen 4 Uhr und 5 Uhr zugange gewesen. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

