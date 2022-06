Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Container: Arbeitsgeräte und Klein-Bagger entwendet - Langenfeld - 2206090

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (16. Juni 2022) sind bislang noch unbekannte Täter in mehrere Lager- und Baucontainer eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs in Langenfeld eingebrochen. Dort entwendeten sie unter anderem einen kleineren Bagger. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse hebelten die Einbrecher im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Mittwochabend (15. Juni 2022) und 21:30 Uhr am Donnerstagabend (16. Juni 2022) drei Container, welche auf Höhe der Hausnummer 12 an der "Alten Knipprather Straße" stehen, auf. Dort entwendeten sie Arbeitsgeräte eines Garten- und Landschaftsbauers, sowie einen kleineren Bagger.

Eine Anwohnerin hatte gegen 3 Uhr nachts für etwa 20 Minuten aus Richtung der Container Motorengeräusche gehört, sodass die Polizei derzeit davon ausgeht, dass der Einbruch möglicherweise zu dieser Zeit verübt wurde. Zudem geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher mit einem Lkw oder größeren Transporter unterwegs gewesen sein müssen, um den Klein-Bagger im Wert von etwa 18.000 Euro abzutransportieren.

Am Donnerstagabend wurde dann die Polizei über den Einbruch informiert. Weitere Hinweise auf mögliche Täter liegen der Polizei aktuell nicht vor, weshalb die Polizei fragt:

Wer kann Angaben über den Verbleib des Klein-Baggers tätigen oder mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen weiterhelfen? Diese nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

