Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren unter Drogeneinfluss

Polizei Pirmasens (ots)

Am 07.01.2023, gegen 11:50 Uhr, beobachtete die Streife einen Fahrzeugführer, der in der Zweibrücker Straße mit einem Mobiltelefon hantierte. In der Wörthstraße konnte das Fahrzeug angehalten und Fahrzeug und Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 19-jährige Fahrzeugführer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann muss mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell