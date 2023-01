Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 07.01.2023 ereignete sich um ca. 18:00 Uhr auf der Autobahn A8 auf der Richtungsfahrbahn zwischen Zweibrücken und dem Neunkircher Kreuz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 23-jährige Fahrer eines Ford Fiestas befuhr zusammen mit zwei weiteren Personen die A8 in vorgenannter Fahrtrichtung auf der rechten Fahrspur. Vor ihm befand sich ein 45-jähriger Mann mit vier weiteren Personen in seinem Kia Ceed. In Höhe der Anschlussstelle Bubenhausen befürchtete der Fahrer des Ford einen Fahrstreifenwechsel eines anderen Fahrzeugs auf seine Spur, bemerkte dadurch zu spät, dass der Kia vor ihm abbremste und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 42-jährige Frau des Fahrzeugführers des Kia leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15000 Euro, der Ford musste abgeschleppt werden. | PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell