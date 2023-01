Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr wurde von Verkehrsteilnehmern ein in auffälliger Fahrweise geführter Peugeot mit französischem Kennzeichen gemeldet. Der Pkw konnte in der Folge von einer Streife in der Oselbachstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der 54-jährigen Fahrerin konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden, ein angebotener Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschien wurde zum Zwecke der vorläufigen Entziehung einbehalten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug soll vor der Kontrolle aus Richtung Zweibrücken-Niederauerbach bis nach Ixheim in die Oselbachstraße in starken Schlangenlinien und mit extremen Geschwindigkeitswechseln geführt worden sein. Mehrfach soll der Pkw auch zumindest teilweise auf Gehwege gelenkt worden sein, wo es dann zu Beinahe-Unfällen mit geparkten Fahrzeugen kam. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen und/oder mögliche gefährdete Personen |pizw

