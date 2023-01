POL-PDPS: Pirmasens - Unter Alkoholeinfluss Elektromobil geführt

Polizei Pirmasens (ots) - Am 06.01.2023, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich an der Ausfahrt der Robert-Schumann-Schule in der Adlerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Frau aus Pirmasens leicht verletzt wurde. Eine 49-jährige Frau wollte aus der Ausfahrt der Robert-Schumann-Schule nach links in Richtung Adlerstraße einbiegen. Die von links kommende ...

mehr