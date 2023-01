Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Polizei Pirmasens (ots)

Am 06.01.2023, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich an der Ausfahrt der Robert-Schumann-Schule in der Adlerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Frau aus Pirmasens leicht verletzt wurde. Eine 49-jährige Frau wollte aus der Ausfahrt der Robert-Schumann-Schule nach links in Richtung Adlerstraße einbiegen. Die von links kommende Fahrzeugführerin hatte angehalten und ihr signalisiert, dass sie warten würde. Die 49-jährige Frau fuhr an, hatte jedoch den Verkehr aus Richtung Bitscher Straße übersehen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Fahrzeug der 60-jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. |pips

