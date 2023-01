Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens/Münchweiler/Ro. - Kind in Bus vergessen

Polizei Pirmasens (ots)

Am 06.01.2023, gegen 15:15 Uhr, wurde hiesige Dienststelle von einem Mitarbeiter der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft aus Münchweiler/Ro. verständigt, dass sie ein schlafendes 6-jähriges Kind in einem Bus festgestellt hätten. Es stellte sich heraus, dass die Mutter in Pirmasens am Exe ausgestiegen war und das Kind vergessen hatte. Die Mutter hatte das Fehlen ihres Kindes zwischenzeitig bereits bemerkt und ihrerseits einen anderen Busfahrer des Unternehmens informiert. In Münchweiler bei dem Busunternehmen konnte die Familie wieder zusammengeführt werden. |pips

