Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "übersehen" - Motorradfahrer schwer verletzt ++ "Häusliche Gewalt" - Wegweisung ++ tragischer Verkehrsunfall - auch Beifahrerin verstirbt an schweren Verletzungen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 05.09.2022 ++

Lüneburg

Hittbergen - "übersehen" - Motorradfahrer schwer verletzt

Aus einem Feldweg auf die Landesstraße 219 bog ein 74 Jahre alter Fahrer eines Pkw Toyota RAV4 in den Mittagsstunden des 04.09.22 ab. Dabei übersah der Toyota-Fahrer zwei von Hittbergen in Richtung Lüdersburg fahrende Motorradfahrer. Es kam zur Kollision mit einem 42 Jahre alten Aprilia-Fahrer aus Hamburg, der stürzte und sich schwer verletzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Deutsch Evern - "Kollision"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 04.09.22 in der Melbecker Straße. Eine 80 Jahre alte Fahrer eines Pkw Skoda hatte gegen 13:00 Uhr beim Linksabbiegen im Einmündungsbereich Theodor-Fontane-Weg einen von links kommenden 58 Jahre alten Fahrer eines Pkw Suzuki Swift übersehen. Die 46 Jahre alte Beifahrerin im Suzuki erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Bleckede - 23.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 04.09.22 in der Lüneburger Straße. Ein 82 Jahre alter Fahrer eines Pkw Dacia wollte gegen 16:15 Uhr die Lüneburger Straße im Bereich Am Bleckwerk queren und übersah einen von links kommenden Pkw Mercedes CLA eines 55-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Gorleben - "Häusliche Gewalt" - Wegweisung

Zu einer Häuslichen Gewalt wurde die Polizei in den späten Abendstunden des 04.09.22 nach Gorleben gerufen. Ein 47-Jähriger hatte am späten Abend im Rahmen eines Streites mehrfach seine Frau geschlagen, so dass die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung einleitete und den Mann für zehn Tage aus dem Wohnhaus verwies.

Lüchow - Pkw-Reifen zerstochen

Zwei Reifen eines auf dem Parkplatz in der Dr.-Lindemann-Straße abgestellten Pkw Citroen zerstachen Unbekannte in der Nacht zum 04.09.22. Parallel wurde auf dem Parkplatz der Reifen eines weiteren Pkw Skoda beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 200 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "erst mal EINEN rauchen" -> Fahrraddiebstahl & Joint

Das nicht angeschlossene Fahrrad eines 58-Jährige schnappte sich ein 23-Jähriger in den Abendstunden des 04.09.22 in der Bahnhofstraße. Dabei wurde der Dieb von mehreren Personen beobachtet. Der 23-Jährige flüchtete damit. Während die alarmierte Polizei nach dem Dieb fahndete, zündet sich der 58 Jahre alte Fahrradbesitzer im Beisein der Polizei ein Joint an. Die Beamten stellten diesen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Uelzen - Einbruch in Wohnhaus - Bargeld und Schmuck erbeutet

Im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 02. Und 04.09.22 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus An der Helde ein. Dabei wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, das Gebäude betreten und Schmuck und Bargeld erbeutet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf, OT. Wellendorf/Uelzen - tragischer Verkehrsunfall - auch Beifahrerin verstirbt an schweren Verletzungen ++ Auto kollidiert mit einem Baum ++ Fahrer verstirbt an der Unfallstelle ++

Ihren schweren Verletzungen erlag am heutigen Tag auch die Beifahrerin im Klinikum Uelzen des am 02.09.22 verunfallten Pkw auf der Bundesstraße 71 bei Wellendorf.

Nach derzeitigen Ermittlungen war der 87-jähriger Fahrer des Pkw Opel Meriva am 02.09.22 gegen 12:50 Uhr alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Wellendorf nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Fahrers aus dem Landkreis Uelzen feststellen. Die 87-jährige Beifahrerin und Ehefrau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht, wo sie heute verstarb.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell