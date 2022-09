Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: "für Kurzentschlossene!" - Anmeldung für die nächsten Codier-Termine am 09. und 10.09.22 in Lüneburg: Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Hinweis: Vergabe für die September-Termine ... mit TelNr. ++

Lüneburg (ots)

... "für Kurzentschlossene!" - Anmeldung für die nächsten Codier-Termine am 09. und 10.09.22 in Lüneburg: Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Hinweis: Vergabe für die September-Termine in Lüneburg am 06.09.22 per Telefon ++

Lüneburg

Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiter wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt in vielen Fällen nach außen sichtbar Diebe ab.

Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger.

Die Codierungen sind kostenlos. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte neben den Fahrrädern einen Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

Auf der Internetseite der Polizei (-inspektion) Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen sind jetzt schon die Codier-Termine für 2022 veröffentlicht und werden dauerhaft aktualisiert.

https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

Standort Lüneburg - Hof Polizeiinspektion Lüneburg, Auf der Hude 1, 21339 Lüneburg

Freitag 09.09.2022 von 13:00h - 17:00 Uhr Samstag 10.09.2022 von 09:00 - 13:00 Uhr *Anmeldung für diese beiden Termine ist am Dienstag 06.09.2022 von 08:30 - 10:30 Uhr unter der Telefonnummer 04131-8306-2452

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell