Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw kam es am Montagnachmittag in Hermsdorf. Der 55-Jährige Kradfahrer befand sich auf der Geraer Straße in Richtung Stadtzentrum. Eine 72-jährihe VW-Fahrerin wollte die Geraer Straße queren, um in den Oberndorfer Weg zu gelangen. Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin den herannahenden und vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen und folglich stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, zudem wurde der Motorradfahrer bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell