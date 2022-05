LPI-J: Aufs Dach gestiegen

Jena (ots) - Eine 35-Jährige verunfallte am Montagnachmittag auf der Kahlaischen Straße in Jena. Die Frau fuhr in Richtung Innenstadt, als sie plötzlich auf den Straßenbahngleisen ins Rutschen geriet und zu Fall kam. Durch den Sturz auf die linke Seite verletzte sich die Mopedfahrerin leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Gefährt entstand Sachschaden, dieses wurde verkehrssicher am Unfallort abgestellt. Rückfragen bitte an: ...

mehr